Genova – Continuano i disagi causati dal vento forte che da diverse ore soffia su Genova.

Diversi sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza parti pericolanti, così come diversi sono stati i disagi in Aeroporto.

Viste le continue raffiche di vento, capaci anche di superare i 100 chilometri orari, il VTE di Pra’ è stato chiuso e successivamente riaperto poco prima delle 12.00

Intanto, dal centro Arpal, arrivano le previsioni per le prossime ore.

Fino alle prime ore del pomeriggio di oggi, continueranno a soffiare venti settentrionali di burrasca forte con raffiche superiori ai 100 chilometri orari, particolarmente sui crinali e allo sbocco delle valli esposte.

L’attenuazione dei venti arriverà nel corso del pomeriggio con intensità tra forti e e di burrasca, mentre saranno tra deboli e moderati in tarda serata.

I rilevamenti della mattinata hanno fatto segnare picchi elevati. Le raffiche più forti in costa sono state segnalate a Fontana Fresca, sulle alture di Sori, con 137.5 km/h; sui rilievi al lago di Giacopiane (Genova), 131 km/h.

Altri valori di punta: Monte Pennello (alture del Ponente genovese) 126.4 km/h, Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia) 119.9, Arenzano Porto (Genova) 104, Torriglia Garaventa (Genova) 102.2.

A Genova si registrano raffiche a 92.9 km/h al Porto Antico e di 92.2 km/h a Castellaccio.