Genova – Ancora uno spettacolo da guardare con il naso all’insù, ieri sera a Genova.

Il cielo al tramonto ha mostrato nuovamente la congiunzione tra Venere e Saturno.

Un’immagine di grande fascino, scattata da Marina Costa e Walter Riva dell’Osservatorio Astronomico del Righi.

Lo scatto mostra la parte a ponente di Genova, inquadrandone il porto, la Sopraelevata e la Lanterna; l’orizzonte illuminato dagli ultimi raggi del Sole, si sta via via inscurendo.

Proprio al centro, quelli che appaiono come due puntini luminosi: Venere e Saturno. Il primo, più in basso, è quello più luminoso, il secondo lo vediamo più in alto e più piccolo.