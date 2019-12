Genova – Una giornata contro la violenza sulle donne quella che domani, venerdì 13 dicembre, si svolgerà al Winter Park di Genova di piazzale Kennedy. L’iniziativa, in collaborazione con il Centro Antiviolenza Mascherona, è stata istituita per affrontare il tema della violenza sulle donne e per cercare di sensibilizzare anche i più giovani attraverso la musica. Alle ore 17 si svolgerà il flash mob curato da Wall of Dolls, con danze sulle rime della rapper Francy. Testimonial dell’iniziativo sarà Serena Garitta, conduttrice e scrittrice, vincitrice del Grande Fratello 2004. Inoltre, dalle 15.30 alle 19 e dalle 21 alle 24 tutte le donne avranno diritto a uno sconto del 50% di sconto su tutte le attrazioni del Winter Park.

«La violenza contro le donne è qualcosa di inaccettabile – commenta Mattia Gutris, portavoce del giovane staff organizzativo del Winter Park – ma, purtroppo, non accenna ad affievolirsi. Per questo è fondamentale impegnarsi nella sensibilizzazione, soprattutto dei più giovani: come struttura dedicata principalmente a famiglie e ragazzi è naturale e doveroso alzarsi le maniche nel tentativo di diffondere il messaggio il più possibile».

«Siamo lieti di organizzare con il Winter Park la Giornata contro la violenza sulle donne – aggiunge Manuela Caccioni, responsabile del Centro Antiviolenza Mascherona – che prevede un intervento di sensibilizzazione sulla nostra struttura, che dal 2009 a oggi ha accolto e sostenuto più di quattromila donne. Alle 17 comincia il flash mob di Wall of Dolls Genova, organizzato da Barbara Bavastro con coreografia di Debora Guerrieri sulle rime di Fancy, giovane trap girl genovese». Il Centro Antiviolenza Mascherona è un luogo in cui le donne che subiscono violenza trovano uno spazio di ascolto, condivisione e sostegno nelle loro scelte attraverso una relazione significativa di aiuto con operatrici professionalmente qualificate. È inoltre uno spazio in cui le donne possono riscrivere in autonomia il loro progetto di vita. Ad ogni donna sono garantiti il rispetto della segretezza, della riservatezza e la gratuità dei servizi.