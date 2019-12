Arenzano – Dopo le orche davanti al Porto di Prà adesso arrivano anche le segnalazioni di esemplari di fenicottero rosa (Phoenicopterus roseus) sul litorale tra Cogoleto ed Arenzano, nel ponente genovese.

Non è ancora chiaro se si tratti di un unico esemplare che si è spostato a più riprese lungo il litorale ma sono numerosi gli avvistamenti del curioso esemplare segnalati sulle diverse pagine locali di Facebook.

C’è chi lo ha visto a Cogoleto, davanti ad uno stabilimento balneare e chi ad Arenzano dal molo della Scurpinia.

Altre segnalazioni anche dal parco del Comune di Arenzano dove il fenicottero avrebbe persino “litigato” con un cigno causando le chiamate alle forze dell’ordine e ai volontari di Lipu ed Enpa.

Non è la prima volta che nella zona vengono avvistati i curiosi uccelli di colore rosato e purtroppo non sempre gli incontri tra umani e alati finisce per il meglio.

Alcuni anni fa un esemplare che si era fermato alla foce del torrente Leira, a Voltri, venne ucciso a pietrate da alcuni ragazzini.