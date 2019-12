Genova – Ha aggredito il controllore che l’ha scoperta senza biglietto del treno e lo ha morsicato quando l’uomo l’ha invitata a scendere.

Era senza biglietto e, proprio mentre il ferroviere le ha chiesto di scendere dal treno perché si era rifiutata di fornire i propri dati personali, ha aggredito il dipendente di Trenitalia con un morso all’avambraccio sinistro.

Questa la reazione di una donna di 23 anni, cittadina nigeriana dimorante nel Centro di accoglienza di Ventimiglia, che poco prima che il treno arrivasse nella stazione di Genova Principe non ha voluto regolarizzare la sua corsa opponendosi con violenza al controllore.

Appena il convoglio è giunto a Principe, una pattuglia della Polizia Ferroviaria, su indicazione della vittima, ha rintracciato la donna rimasta nel frattempo ancora a bordo. Appurato quanto accaduto, la cittadina nigeriana è stata denunciata in stato di libertà per rifiuto di generalità e per lesioni aggravate a pubblico ufficiale.