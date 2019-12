Genova – Sono ore di apprensione per la famiglia di Graziano Luciani, l’anziano che ieri è scomparso nella zona di Brignole.

L’uomo, ultraottantenne, era in compagnia della moglie quando, uscendo dalla metropolitana, si è perso.

L’uomo, alto circa 1.70, capelli bianchi e occhi azzurri, al momento della scomparsa indossava un berretto nero, pantaloni della tuta e giaccone blu.

L’appello dei familiari si è subito diffuso sui social network e il tam tam per ritrovare Graziano si sta diffondendo.

“Non è in grado di ritrovare la via di casa – specificano i familiari – Si muove con passo abbastanza lento e potrebbe non essere in grado di fornire informazioni su di sé. Chiunque lo vedesse è pregato di avvicinarlo e contattare il 112”.