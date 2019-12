Genova – Ladri in azione nel Centro Storico di Genova.

I malviventi sono entrati in azione la scorsa notte in un appartamento in via Luccoli portando via due orologi Rolex e pochi altri oggetti.

Gli inquilini dell’appartamento, rientrati in casa intorno all’1.30, hanno trovato una porta finestra con chiari segni di effrazione e hanno immediatamente denunciato l’accaduto alla Polizia.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.