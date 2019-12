Sanremo (Imperia) – Il cast di Sanremo Giovani è ormai svelato: a contendersi la vittoria saranno otto artisti, di cui cinque scelti dalla giuria durante la diretta su Rai 1, i due vincitori del concorso Area Sanremo e la vincitrice di Sanremo Young.

I finalisti saranno quindi Leo Gassmann (con Va bene così), Fadi (Due noi), Marco Sentieri (Billy Blu), Fasma (Per sentirmi vivo), Eugenio in via di Gioia (Tsunami), che durante la serata di ieri hanno conquistato un pass per l’Ariston, Tecla Insolia (8 marzo) che ha conquistato la posizione dopo la vittoria di Sanremo Young, Gabriella Martinelli con Lula (Il gigante d’acciaio) e Matteo Faustini (Nel bene e nel male).

La 70esima edizione del Festival di Sanremo inizia quindi a prendere forma: Amadeus ha rotto il ghiaccio conducendo in diretta la gara dei Giovani, che si esibiranno nuovamente durante lo show di Capodanno di Rai1 a Potenza, mentre i 22 Big saranno ufficialmente resi noti nello speciale dei Soliti Ignoti per la Lotteria Italia, il prossimo 6 gennaio.