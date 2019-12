Genova – Restano gravi, all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, le condizioni della ragazza di 20 anni travolta e scaraventata a terra da un’auto pirata, in via Fillak, non lontano dall’ex ponte Morandi.

La vettura che l’ha travolta non si è fermata a prestare soccorso ed è fuggita facendo perdere le proprie tracce ed è ricercata dalle forze dell’ordine.

La ragazza è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale e sottoposta alle cure dei medici che l’hanno ricoverata per accertamenti e per curare le numerose ferite riportate nel violento impatto con l’auto e poi con l’asfalto della strada. La giovane è stata sbalzata a terra dal veicolo che è ripartito a tutta velocità.

Al vaglio le testimonianze di alcune persone che hanno notato una vettura allontanarsi a forte velocità ma potrebbero essere le riprese video di diverse attività commerciali e circoli della zona a fornire gli elementi necessari a risalire al proprietario dell’auto e all’investitore.

Il pirata della strada rischia una pesante sanzione se non si consegnerà spontaneamente alle forze dell’ordine che lo stanno cercando.