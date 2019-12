Ancora condizioni di alta pressione sul Mediterraneo occidentale e sull’Italia. In Liguria cielo sereno alternato a modesti passaggi nuvolosi senza conseguenze.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Giovedì 26 dicembre 2019

Bel tempo ovunque al mattino. Tra la tarda mattinata e il mezzogiorno nubi medio-alte in arrivo da ovest interesserano tutta la regione con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Lungo la fascia costiera centro-orientale sarà probabile anche qualche nube bassa.

Venti deboli da nord al mattino, in rotazione a sud-est (sempre debole) nel pomeriggio.

Mare generalmente mosso, con moto ondoso in attenuazione.

Temperature: Stazionarie.

Costa: min +5/+10°C, max: +15/18°C.

Interno: min -3/+5°C, max: +11/+15°C.

Venerdì 27 dicembre 2019

Un po’ di nubi a levante al mattino, ma in veloce attenuazione. Soleggiato sul resto della regione.

Venti moderati da nord al mattino, in attenuazione fino a deboli variabili.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature: Stazionarie o in lieve aumento sottocosta nei valori massimi.

Sabato 28 dicembre 2019

Un po’ di nubi tra pomeriggio e sera sui versanti padani centro-orientali. Cielo sereno sul resto della regione.

Ventilazione inizialmente debole, poi in rinforzo da nord nel corso della giornata, mare poco mosso.

Temperature in lieve calo.