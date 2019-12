Genova – E’ stato chiuso e riaperto dopo dopo, questa mattina, l’allacciamento tra l’Autostrada A26 Voltri Gravellona Toce e la A10 Genova Ventimiglia, in direzione Nord, a causa di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 8.

Per cause ancora da accertare ben cinque auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento che ha causato la chiusura del tratto autostradale per consentire i soccorsi e lo sgombero delle auto incidentate.

Sul posto sono intervenute le auto delle forze dell’ordine, i mezzi dei vigili del fuoco e del 118 e i feriti sono stati trasferiti in ospedale.

Una volta bonificato il tratto è stato riaperta l’autostrada con pesanti ripercussioni per il traffico.