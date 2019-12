La Spezia – Tre detenuti evasi in pochi giorni grazie a permessi premio in Liguria. Dopo i primi due che non sono rientrati nel carcere di Marassi di Genova, ieri un terzo detenuto non ha fatto rientro nella sua cella nell’istituto penitenziario della Spezia.

Si tratterebbe di un uomo di cittadinanza italiana, condannato per alcune rapine alla pena di 19 anni di reclusione.

La notizia è stata diffusa dal sindacato regionale Uil Polizia che ha diffuso una nota nella quale critica il sistema di assegnazione dei permessi premio che, secondo il sindacato, vengono assegnati senza neppure consultare gli agenti di polizia penitenziaria che con il detenuto hanno una “frequentazione” quotidiana.