Genova – E’ stata aggredita e strattonata dall’ex convivente mentre si trovava in un locale pubblico del centro storico genovese. E’ successo ad una 40enne che ha poi denunciato l’episodio ai carabinieri che hanno immediatamente rintracciato l’autore del gesto, un 33enne genovese con cui la donna aveva avuto una relazione.

L’uomo è stato denunciato per minacce e lesioni personali e potrebbe ricevere un provvedimento di allontanamento dal giudice che segue il caso.

In questo caso il denunciato non potrà avvicinarsi alla donna e neppure passare nelle vie dove lei abita o che frequenta abitualmente. In caso contrario verrebbe arrestato.