Genova – Proseguono gli interventi di manutenzione sulla rete autostradale ligure.

Sull’autostrada A12 Genova-Sestri Levante, gli interventi di manutenzione alle barriere antirumore, previsti in orario notturno per via della ridotta circolazione dei veicoli, porteranno alla chiusura del tratto compreso tra Genova Est e l’allacciamento con la A7 Genova-Serravalle per due notti consecutive.

Stop alla circolazione dei veicoli verso Genova giovedì 2 e venerdì 3 gennaio, dalle ore 22.00 alle ore 6.00.

Il percorso alternativo prevede, dopo l’uscita obbligatoria al casello di Genova Est, di proseguire sulla viabilità ordinaria con il rientro sulla A7 alla stazione di Genova Ovest.