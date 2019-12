Genova – Sarà un’inchiesta della magistratura ad accertare le cause del crollo di una parte della volta di copertura di una galleria, sull’Autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce, tra Masone e l’allacciamento con l’autostrada A10, in direzione Genova.

Un ennesimo disastro che solo per un caso fortunato non ha fatto registrare morti o feriti visto che l’enorme massa di cemento è caduta nel bel mezzo della carreggiata, dove passano le auto.

Un cedimento improvviso provocato forse dalle infiltrazioni d’acqua e che, ancora una volta. porta alla luce problemi strutturali che continuano ad essere l’emergenza primaria della Liguria.

Sullo stesso tracciato, tra Genova e Ovada, sono infatti presenti due dei viadotti che l’inchiesta sulle autostrade della Liguria aveva considerato “più pericolosi” sino alla decisione di chiuderli al traffico sino alle verifiche di Autostrade per l’Italia, società del gruppo Benetton che dallo scorso anno è al centro delle indagini della magistratura su presunte irregolarità nelle analisi di sicurezza sui viadotti e sui tracciati autostradali.

Il tratto di autostrada tra Masone e Genova è stato chiuso per precauzione con gravissime ripercussioni sul traffico autostradale e con migliaia di viaggiatori che hanno dovuto allungare il viaggio o utilizzare percorsi alternativi decisamente meno agevoli e con pesanti ritardi sui tempi previsti.

Ai viaggiatori si consiglia di percorrere la diramazione Predosa Bettole e successivamente la A7 Serravalle-Genova.

Chi si trova ad aver sorpassato il bivio per la diramazione Predosa-Bettole deve invece uscire obbligatoriamente al casello di Masone per proseguire lungo la strada provinciale 456 del passo del Turchino.

Vigili del fuoco e tecnici della società autostrade per l’Italia (Gruppo Benetton) stanno verificando la stabilità del resto della volta della galleria.

Per ripristinare la situazione saranno comunque necessari tempi lunghi.

Le associazioni dei Consumatori sono scese sul sentiero di guerra e chiedono che la società concessionaria delle autostrade apra un tavolo di trattativa per fissare risarcimenti agli automobilisti bloccati dal traffico delle ultime settimane e che si proceda con la revoca delle Concessioni laddove vengano evidenziate delle irregolarità gestionali.

Sui social si scatena la protesta dei Cittadini e vengono pubblicate foto di altre galleria della rete autostradale ligure dove, pur in assenza di piogge da oltre una settimana, continuano a formarsi enormi pozzanghere d’acqua nelle gallerie e dai muri fuoriescono grandi quantità di acqua, in particolar modo sull’autostrada A7 Genova – Milano.

Ecco il comunicato di Autostrade per l’Italia (Gruppo Benetton):

Poco prima delle ore 18:30 sull’autostrada A26 Genova-Gravellona Toce è stato chiuso temporaneamente il tratto tra Masone e l’allacciamento con l’A10 in direzione Sud per consentire le operazioni di rimozione di materiali in carreggiata all’altezza del km 13 all’interno della galleria “Bertè”. Non sono coinvolti veicoli. Secondo le prime verifiche condotte dai tecnici autostradali, si sarebbe verificato il distacco di una ondulina e di parti dell’intonaco a cui era collegata, le cui cause sono in corso di accertamento.

Sul luogo dell’evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

È in corso l’installazione di uno scambio di carreggiata per consentire la riapertura al traffico in doppio senso di circolazione.

Per gli utenti che viaggiano con mezzi pesanti e da Alessandria sono diretti verso la riviera ligure si consiglia di immettersi sulla diramazione Predosa-Bettole e successivamente in A7 verso Genova per poi immettersi in A10 verso Savona.

Agli utenti che viaggiano su mezzi leggeri, dopo l’uscita obbligatori a Masone si consiglia di percorrere la strada provinciale 456 del Turchino e rientrare in A10 a Genova Voltri.