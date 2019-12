Genova – Una buona notizia per i fan di Vasco Rossi: il concerto evento “Vasco NonStop Live 018+019” sarà trasmesso da Canale 5 questa sera alle ore 21.40. Il film documentario racconta gli ultimi due anni di live del rocker di Zocca, impegnato in un tour che ha registrato, tra gli altri, sei sold out a San Siro, contando ben 900.000 spettatori.

Il regista Pepsy Romanoff ha raccontato, in occasione dell’uscita del film nelle sale cinmatografiche lo scorso novembre: “L’idea è quella di portare sullo schermo un concerto diverso dagli altri, un concerto rock ruvido anche nel trattamento dell’immagine. Il girato è stato così riversato in pellicola per dare il senso del tempo e della bellezza della resa cinematografica”.

“Vasco NonStop Live 018+019” mostra come nasce la scaletta perfetta, le prove con i musicisti, le emozioni dell’artista dietro le quinte e, ovviamente, il momento più atteso: l’esplosione finale dello stadio appena l’artista sale sul palco.