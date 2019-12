Genova – Un autobus parcheggiato in via XX settembre, in attesa di portare a casa i genovesi che partecipavano al TriCapodanno, che inizia a muoversi privo di controllo e travolge il marciapiede e termina la sua folle corsa contro un pilastro.

E’ successo la scorsa notte in pieno centro cittadino e solo la fortuna ha voluto che non si siano registrati feriti.

Il mezzo di AMT ha iniziato a muoversi forse per un guasto all’impiento frenante o per una tragica dimenticanza ed ha percorso diversi metri prima di schiantarsi, con il suo enorme peso, su una delle colonne del porticato di via XX.

Un incidente che avrebbe potuto avere ben altre tragiche conseguenze se il marciapiede fosse stato ingombro di persone.

Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e i vigili del fuoco ma fortunatamente non si registrano feriti.

L’autobus è stato rimosso e trasportato in officina per le verifiche del caso.

Da accertare se l’incidente sia avvenuto per un errore umano o se, invece, a far muovere il pesante automezzo senza pilota, sia stato invece il malfunzionamento dell’impianto frenante.