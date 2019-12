Genova – Sanzionata per ubriachezza molesta, ha deciso di vendicarsi danneggiando alcune auto, tra cui diverse volanti della Polizia di Stato.

E’ accaduto ieri sera, intorno alle 23.00, quando una 35enne è stata sanzionata dai poliziotti del Commissariato Centro per ubriachezza molesta mentre si trovava all’interno del ristorante Eataly.

Accompagnata in Questura per la redazione della sanzione amministrativa e successivamente rilasciata, la donna, probabilmente ancora in preda ai fumi dell’alcol, ha danneggiato diverse auto in sosta lungo corso Saffi, via Brigata Liguria, via Fiasella e via XX settembre danneggiando 25 vetture, tra cui 9 auto della Polizia.

Gli agenti dell’U.P.G. e del Commissariato San Fruttuoso, subito sulle tracce della 35enne, l’hanno rintracciata in via San Vincenzo, ancora visibilmente agitata.

Denunciata per il reato di danneggiamento aggravato, è stata trasportata presso l’ospedale Galliera per le cure del caso.

