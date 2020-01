Genova – Passeggiava tranquillamente per strada nel centro cittadino quando è stato riconosciuto e fermato dalla polizia che lo ha subito trasferito al carcere di Marassi. E’ terminata la fuga del carcerato fuggito lo scorso 28 dicembre dal carcere di La Spezia dal quale si era allontanato con un permesso premio per poi non fare ritorno.

L’uomo è stato individuato a Genova dove passeggiava per strada incurante di essere ricercato per evasione.

Il detenuto doveva scontare un anno e 7 mesi per rapina ed ora dovrà sommare la pena per evasione.

Restano ancora liberi, invece, i due detenuti fuggiti dal carcere di Marassi qualche giorni prima della nuova evasione. Di loro non ci sono tracce e le ricerche proseguono senza sosta.