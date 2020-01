Vezzano Ligure (La Spezia) – Si sono fermati all’autogrill per un veloce spuntino ma hanno dimenticato un beuty case contenente gioielli e pietre preziose per un valore di circa 100mila euro. Erano disperati i due automobilisti che l’altro giorno hanno denunciato alla polizia stradale l’incredibile distrazione avvenuta nel punto vendita Magra Ovest di Vezzano Ligure.

Quando gli agenti si sono recati nell’autogrill per le doverose indagini hanno però ritrovato il beauty case che era stato recuperato dal personale e posto in custodia per poter essere riconsegnato al legittimo proprietario.

I proprietari sono stati quindi avvisati ed hanno potuto riprendere quanto avevano perduto dopo aver ringraziato il personale dell’Autogrill.