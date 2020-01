Genova – E’ stata individuata e fermata nel capoluogo ligure la donna di 44 anni accuaata di aver aggredito con l’acido un ragazzo di 28 anni a Milano.

L’aggressione è avvenuta ieri in piazza Gae Aulenti dove il giovane è stato raggiunto dalla donna che gli ha spruzzato in faccia una soluzione composta da acido corrosivo e sostanze urticanti.

Mentre la vittima veniva soccorsa e trasferita d’urgenza in ospedale, con ustioni gravissime al volto e con la probabile perdita di un occhio, la donna si è dileguata facendo perdere le proprie tracce.

Le forze dell’ordine l’hanno però rintracciata a Genova dove è stata arrestata per stalking e nell’ambito del pacchetto di nuove disposizioni del “codice rosso” che punisce con particolare fermezza chi causa danni permanenti a ex fidanzati o vittime di stalking.

Non è ancora chiaro il motivo dell’aggressione mentre ad inchiodare la donna alle sue responsabilità potrebbero essere alcuni video ripresi da telecamere presenti sul luogo dell’aggressione.