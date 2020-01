Genova – Grave incidente in via Semini, nel quartiere genovese di San Quirico. Una moto e un’auto si sono scontrate in circostanze ancora da accertare e ad avere la peggio è stato il centauro che è stato sbalzato dalla sella cadendo rovinosamente a terra.

Nella zona il traffico è andato in tilt e c’è una deviazione in atto sul ponte della Forestale.

Sul posto è intervenuto il soccorso del 118 e il ferito è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale.

notizia in aggiornamento