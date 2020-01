Genova – L’ex presidente del Porto di Genova e di Livorno, Giuliano Gallanti, è morto all’età di 80 anni. Lo storico esponente politico del PD era stato vice presidente della Regione Liguria nel 1992, negli anni delle Colombiane per poi diventare, dal 1996 al 2004, presidente dell’Autorità Portuale di Genova.

Figura di spicco della politica locale, Gallanti verrà ricordato venerdì 10 gennaio, alle 11, con una cerimonia al tempio laico del Cimitero di Staglieno.

Il PD Ligure esprime il cordoglio del partito in una nota:

Con la morte di Giuliano Gallanti Genova perde non solo un importante amministratore, ma anche un grande protagonista della storia della sinistra. Stimato e valente avvocato, classe 1940, Gallanti è stato un uomo del Partito Comunista Italiano fino alla svolta della Bolognina, dopo la quale è confluito nel PDS. È stato consigliere regionale per due legislature tra le fila del PCI e del PDS (dal 1985 al 1995), vicepresidente della Giunta ligure con delega all’Ambiente e presidente del Consiglio regionale. Dal 1996, per otto anni, è stato presidente dell’Autorità portuale di Genova e poi ha ricoperto il medesimo incarico a Livorno, diventando anche presidenti dei porti europei.

Gallanti è stato un grande politico, ma soprattutto uno stimato uomo delle istituzioni. Un galantuomo dalla forte personalità e dai molteplici interessi. Un esperto di porto, naturalmente, che alla guida dell’Autorità portuale ha dovuto confrontarsi con situazioni difficili e un mondo complesso, quello delle banchine, che proprio in quel periodo stava cambiando radicalmente.

Il cordoglio della CGIL:

Camera del Lavoro e Filt Cgil esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Giuliano Gallanti. Primo Presidente dell’Autorità Portuale ha saputo dare una svolta alle relazioni sindacali ed ha governato i processi di trasformazione del mondo del lavoro in Porto. Nel lungo periodo alla guida dell’Autorità Portuale ha affrontato il tema delle concessioni ed è stato uno dei protagonisti della firma del patto sul lavoro, costruendo un modello organizzativo che, attraverso l’equilibrio nei rapporti tra terminalisti e Compagnia, ha consentito la pace sociale sui moli e il conseguente sviluppo del Porto di Genova. Nella sua lunga carriera professionale si è sempre occupato di lavoro con una attenzione e un amore particolare per la sua città.

Il cordoglio di Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria:

. Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti esprime il cordoglio suo e della Giunta regionale per la scomparsa dell’avvocato Giuliano Gallanti.

“Gallanti è stata una figura di spicco della politica ligure e genovese – ha ricordato Toti – ricoprendo molteplici ruoli: da quello di consigliere regionale a quello di presidente dell’assemblea legislativa e di presidente dell’Autorità Portuale di Genova. Anche se rappresentante di una cultura politica diversa dalla mia è stato sicuramente un autorevole esponente del lavoro di questa città, un moderato che ha saputo gestire sempre il dibattito politico con equilibrio. Alla sua famiglia va il nostro più sentito cordoglio”.