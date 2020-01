Genova – Domenica 19 gennaio, ritorna l’Università dei Genitori.

Palazzo Ducale ritorna a essere la cornice della nona edizione del progetto promosso da LaborPace della Caritas Diocesana di Genova che da anni offre orientamenti validi nell’educare.

Fabrizio Lertora, responsabile del LaborPace, spiega: “Nel 2011 abbiamo colto questa esigenza intercettando la domanda di tanti genitori che incontravamo nelle nostre attività. Cresciuta di anno in anno, oggi l’Università dei Genitori è una risorsa rivolta a tutto il mondo adulto che si trova a ricoprire responsabilità educative, non solo genitori ma anche insegnanti, educatori, allenatori sportivi e così via. La consapevolezza che si rafforza in molti è che sia necessario un lavoro di squadra e una sempre maggiore coesione educativa tra le diverse figure adulte. Quello che serve è una società educante nel suo insieme”.

Il ciclo di conferenze per il 2020 si intitola “Senza riserve. Educare fino in fondo e in prima persona”.

A proposito, ancora Lertora aggiunge: “Il tema di questa nuova edizione vuole esplorare la necessità di garantire come genitori una presenza attenta ed efficace nei confronti dei figli: essere presenti, senza essere ingombranti, per riuscire ad accompagnarli nelle impegnative tappe della crescita”.

Gli incontri, per quattro domeniche pomeriggio, si articoleranno tra il 19 gennaio e il 15 marzo, dalle 16.00 e vedranno intervenire esperti di grande valore.

Ecco di seguito l’elenco degli incontri.

Domenica 19 Gennaio 2020 – ore 16.00

Genitori organizzati e felici. Come si fa?

Daniele Novara / Pedagogista tra i più noti in Italia, fondatore del Centro Psicopedagogico per l’Educazione e la gestione dei Conflitti di Piacenza

Domenica 9 Febbraio 2020 – ore 16.00

Non stressarmi! Quando l’ansia diventa troppa

Lorella Boccalini / Centro Psicopedagogico per l’Educazione e la gestione dei Conflitti

Domenica 23 Febbraio 2020 – ore 16.00

Come stai? Star bene non significa solo non essere malati

Alberto Ferrando / Pediatra e professore a contratto di Pediatria ambulatoriale all’Università di Genova

Domenica 15 Marzo 2020 – ore 16.00

Piccoli Attila crescono. Aiutare i nostri figli a gestire le emozioni

Barbara Tamborini / Psicopedagogista

L’ingresso agli incontri è gratuito e per favorire la partecipazione dei genitori, contemporaneamente agli incontri sarago proposti laboratori a tema per i bambini.

Per approfondimenti è possibile visitare il sito internet www.mondoinpace.it.