Genova – E’ caccia ai ladri che. la scorsa notte si sono introdotti in una casa in ristrutturazione e hanno portato via attrezzi da lavoro per settemila euro.

E’ accaduto in via Novella, al Cel.

I malintenzionati hanno raggiunto l’appartamento passando da un balcone, a cui sono arrivati con una scala a pioli.

Arrivati nel cantiere, hanno portato via flessibili, trapani e materiale da lavoro prima di fuggire.

Sull’accaduto stanno indagando gli agenti della Polizia di Stato.