Recco (Genova) – Saranno avviati a partire dalla serata di oggi, martedì 21 gennaio, gli interventi per la disinfestazione e bonifica delle larve da processionaria a Recco.

A scopo cautelativo, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo, ha deciso di vietare il transito pedonale in alcune strade cittadine dalle ore 19.00 alle ore 24.00 circa.

Proprio il sindaco, a proposito dell’intervento, commenta: “Le operazioni di bonifica saranno svolte in ore serali e notturne per ridurre al minimo i disagi per i cittadini”.

Per regolare la segnaletica stradale mobile di divieto di transito pedonale saranno collocate diverse transenne.

Ecco le aree interessate:

Via Milano – (giardino Scuola Infanzia)

Via Roma di fronte al Ristorante “Da Lino”

P.tta San Martino zona adiacente rampa discesa Torrente Recco

Via Rebora area verde prossima all’intersezione con Via Assereto

Via Speroni spiazzo fronte Via Priv. Mimosa

Via Liceti – fronte Ristorante Alfredo e corrispondente tratto soprastante di Via

alla Stazione (strada pedonale)

Via Valleverde / Piazza Ricina

Via Mulinetti altezza del civ. 9

Piazzale Mazzini (cartelli portone)

Via Isonzo – fronte vetrine “Libreria Capurro”

Largo dei Mille

Lungomare Bettolo compresa l’area giochi bambini

Corso Garibaldi

Passeggiata Punta S’Anna (piscina)

Via Passeggiata Punta Sant’Anna (ingresso)

Via Fieschi e P.le Olimpia

Salita San Martino

Scalinata Santa

Loc. Megli – Baretto

Parco Rimembranza

Via Cavour altezza ristorante “Luca e Paolo” (ex Villetta)

Piazzale Europa