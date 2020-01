Genova – Il settimo impalcato del nuovo ponte per Genova è stato varato.

Si tratta della porzione di viadotto tra le pile 15 e 16: una trave lunga cinquanta metri, la settima sulle diciannove totali che comporranno il nuovo ponte progettato da Renzo Piano.

Il sindaco di Genova e commissario straordinario per la ricostruzione Marco Bucci, tramite la sua pagina Facebook, ha scritto: “a campata P15P16 è stata portata a un’altezza di 33 metri con quattro ‘ali’ (carter) laterali, per un peso complessivo di 560 tonnellate.

Il varo porta a 350 metri la lunghezza totale degli impalcati visibili oggi in quota”.

Il posizionamento dell’impalcato ha costretto alla chiusura di via Fillak nella mattinata.

Non appena le operazioni di posizionamento si sono concluse, anche il tratto stradale è tornato percorribile dalle auto e dai pedoni.