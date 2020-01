Genova – Incidente mortale questa mattina in via Siffredi, a Cornigliano.

Qui, per cause che sono ancora in via di accertamento, un giovane di 27 anni che procedeva a bordo del suo scooter, si è scontrato con un’auto.

L’impatto si è rivelato mortale per il giovane.

L’incidente ha provocato il ferimento di altre persone e sono in corso le operazioni dei sanitari del 118.

Sul luogo dello scontro sono presenti anche gli agenti della Polizia Municipale che stanno regolando il traffico e stanno svolgendo i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Notizia in aggiornamento