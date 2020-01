Genova – Costa Crociere è alla ricerca di 700 persone da aggiungere tra le sue fila.

Le opportunità di lavoro, previste durante tutto il 2020, riguarderanno il personale a bordo delle navi e si svolgeranno con due modalità: una tramite un percorso di formazione finalizzato all’assunzione, finanziato dal Fondo Sociale Europeo e totalmente gratuito per un totale di 380 persone, e i Recruiting Day, appuntamenti a bordo delle navi con selezione diretta di 320 profili con esperienza.

Il nuovo progetto di assunzione è stato pianificato in funzione dell’arrivo di due nuove ammiraglie della flotta di Costa Crociere.

Si tratta di Costa Smeralda, entrata in servizio lo scorso dicembre, e Costa Toscana, che solcherà i mari da giugno 2021.

La prima tappa del Rectuiting Day, in collaborazione con Monster, una delle principali piattaforme per la ricerca di lavoro in Italia, è prevista per sabato 29 febbraio a Savona, a bordo di Costa Smeralda.

Si tratta di un’intera giornata dedicata alla selezione di 72 figure professionali dell’ospitalità che hanno già maturato esperienza in vari settori.

In particolare, si cercano 10 responsabili dell’accoglienza, con conoscenza della lingua tedesca o francese, 13 addetti alle escursioni per i quali è necessaria lingua tedesca o russa, 15 animatori e 15 animatori per bambini con conoscenza della lingua tedesca, francese o spagnola, 10 fotografi con conoscenza della lingua tedesca o francese, 7 pasticceri Chef de Partie, 2 casa.

I requisiti richiesti, come esperienza, titoli di studio, competenza, variano a seconda dei profili.

Per tutti è richiesta anche la conoscenza della lingua inglese.

Chi volesse partecipare dovrà registrarsi al sito di Monster e inviare il proprio curriculum al seguente link.

Dopo una preselezione effettuata dal team di Monster, i candidati verranno ricontattati per partecipare al Recruiting Day di Costa Smeralda con i responsabili dei vari dipartimenti.

Durante la giornata, oltre ai colloqui, i partecipanti potranno visitare la nave.

Antonella Barbaro, Fleet Hotel HR Director di Costa Crociere, ha spiegato: “Nel 2020 Costa Crociere offrirà tantissime opportunità lavorative per tutti coloro che vogliono salpare alla volta di una nuova avventura a bordo di una delle principali realtà in Italia e in Europa per le professioni del mare. Il Recruiting Day di Savona, in collaborazione con Monster, p solo il primo degli appuntamenti previsti in tutta Italia nel corso dell’anno.

Per tutte le informazioni e per rimanere aggiornati sulle sezioni e i corsi di Costa Crociere, è possibile visitare il sito https://career.costacrociere.it