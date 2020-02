Genova – Restano gravi ma non sarebbe in pericolo di morte le condizioni della suora di origini indiane colpita al collo da una coltellata, ieri sera, nella chiesa di San Francesco d’Assisi, a Sestri Ponente.

A colpirla una persona che era entrata in chiesa durante una funzione, armata di coltello e che continuava ad urlare di essere il demonio.

Alcuni fedeli hanno cercato di calmarlo ma è stata la suora ad affrontarlo con più decisione e per cercare di calmarlo.

In tutta risposta l’uomo l’ha colpita con un fendente al collo che avrebbe potuto ucciderla.

La suora è stata trasportata in ospedale e l’uomo inseguito e bloccato dagli agenti di polizia che ora stanno cercando di capire se si tratti di uno squilibrato o se dientro l’aggressione ci siano altre motivazioni.

Il parroco della chiesa ha riferito di conoscere personalmente l’aggressore e la sua famiglia.