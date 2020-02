La Spezia – Ha imboccato l’autostrada della Cisa contromano ma è riuscito a fare inversione prima di causare un brutto incidente.

Momenti di paura, ieri, sul tratto spezzino della Cisa dove un novantenne ha percorso un tratto dell’autostrada contromano prima di accorgersi, evitando le auto che arrivavano dal senso opposto, di aver combinato un guaio.

L’anziano è riuscito miracolosamente a fare inversione e a tornare da dove era venuto e nel frattempo è stato raggiunto dalle auto della polizia stradale che lo hanno bloccato e poi scortato fuori dall’autostrada.

L’arzillo novantenne si è scusato ma gli agenti hanno dovuto sequestrare le patente come previsto dal codice della strada in casi come questi.

Sequestro anche per l’auto e una multa da mille euro che potrebbero convincere l’anziano a lasciare definitivamente in garage la sua vettura.