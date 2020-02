Genova – Fabio Concato, uno dei cantanti italiani tra i più eclettici, sarà in concerto al teatro Rina e Gilberto Govi sabato 8 febbraio.

Un concerto, quello di Concato, dove al centro ci saranno musica e parola, in un sottile equilibrio tra il serio e il faceto.

Lo spettacolo sarà l’occasione per ascoltare le canzoni che hanno fatto conoscere Concato al grande pubblico, ma sarà anche il momento per ripercorrere oltre quarant’anni di carriera dove non sono mancati autoironia, tematiche ambientali, sociali e civili.

“Domenica bestiale”, “Fiore di Maggio”, “Guido piano”, “Rosalina”, “051222525”, “Sexi tango”, “Gigi”, fino ai singoli dell’ultimo album uscito nel 2012 “Tutto qua”, queste alcune delle canzoni del concerto riproposte con nuovi arrangiamenti e scelte secondo i temi più cari all’artista.

Un bel viaggio al centro del cuore e del cervello.

Il repertorio viene riproposto con grande energia e complicità, assieme agli stessi musicisti che hanno contribuito alla realizzazione dell’album stesso: Ornella D’Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Stefano Casali (basso), Larry Tomassini (chitarre) e Gabriele Palazzi (batteria).

Appuntamento dunque al teatro Govi, sabato 8 febbraio alle ore 21.00.

Per acquistare i biglietti: giovedì dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30

Per info e prenotazioni, invece, potete rivolgervi a:

Teatro Rina e Gilberto Govi, via Pastorino 23 R

Tel: 010 74 04 707

Mail: biglietteria@teatrogovi.it