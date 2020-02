Sanremo (Imperia) – Tornano insieme sul palco del teatro Ariston di Sanremo e lo fanno presentando un nuovo brano insieme, a 25 anni dall’ultimo duetto.

Stiamo parlando di Al Bano e Romina Power, ospiti della prima serata del Festival della Canzone Italiana.

La coppia, celebre e amatissima in tutto il mondo, presenterà anche il nuovo singolo, intitolato “Raccogli l’attimo”, che uscirà in tutte le piattaforme digitali e in radio da domani, mercoledì 5 febbraio.

Il singolo dà il titolo anche nuovo album, che sarà pubblicato il 7 febbraio 2020 in digitale mentre sarà sugli scaffali dei negozi tradizionali a partire dal 21 febbraio in versione Jewel box bianco con un libretto ricconi foto e note degli artisti.

Non resta che attendere la prima serata del Festival per rivederli insieme sul palco dell’Ariston e ascoltare in anteprima il nuovo singolo, scritto insieme a Cristiano Malgioglio.