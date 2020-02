Finale Ligure (Savona) – Un 39enne è stato incastrato dalle telecamere di sicurezza e arrestato dai Carabinieri di Finale Ligure per furto aggravato.

Nel corso delle ultime ore i Carabinieri hanno registrato due furti presso esercizi commerciali: uno avvenuto presso il Bar dello Sport in via Saccone , dove è stato portato via il registratore di cassa con il relativo contenuto, circa 100 euro, ed uno presso la libreria “Centofiori” in via Ghiglieri dove invece sono stati asportati circa 400 euro, un tablet ed altro materiale elettronico.

Sono scattate immediatamente le indagini da parte dei Carabinieri della Stazione finalese che hanno già individuato e denunciato l’autore del furto presso il Bar dello Sport. Si tratta di un pregiudicato del posto di 39 anni. L’analisi del sistema di videosorveglianza ha ricostriuto tutta la dinamica ed i militari sono subito risaliti all’identità del ladro, hanno recuperato il registratore di cassa ed il suo contenuto restituendolo al titolare dell’esercizio.

Sempre nella notte è stato segnalato un tentativo di effrazione su un infisso di uno stabilimento balneare.Il titolare, considerando anche l’esiguità del danno, la rottura di un piccolo vetro, non ha voluto sporgere denuncia.

Era stato poi segnalato un ulteriore tentativo di furto o vandalismo ai danni di un altro stabilimento balneare finalese. In realtà è stato accertato dai Carabinieri che il titolare aveva trovato una tapparella (che non erara stata bloccata dall’interno) semi aperta che ha poi provveduto a richiudere. Nella circostanza, dato nessun danno è stato subito, anche in questo caso il commerciante non ha voluto sporgere denuncia.

Sono in corso accertamenti per verificare se la persona denunciata possa essere anche l’autore del furto presso il bar dello Sport.