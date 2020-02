La Spezia – Questa sera ,attorno alle ore 20, i Vigili del Fuoco di La Spezia ,sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto sul raccordo autostradale ,nel tratto compreso tra La Spezia e Santo Stefano. La Spezia – Questa sera ,attorno alle ore 20, i Vigili del Fuoco di La Spezia ,sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto sul raccordo autostradale ,nel tratto compreso tra La Spezia e Santo Stefano.

Per cause in via di accertamento una vettura, che procedeva in direzione nord ( da La Spezia a Santo Stefano), all’altezza di Melara ha tamponato violentemente un bus nove posti che trasportva le atlete di una squadra sportiva locale. Nell’impatto il bus è finito contro un altra vettura.

Sul posto i Vigili del Fuoco ,hanno provveduto ,assieme al personale sanitario di diverse ambulanze e delll’auto medica del 118, a stabilizzare le persone ferite e a trasportarle sulle ambulanze. Purtoppo nell’incidente l’autista di una delle vetture è deceduto.

Le operazioni sono continuate con la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e sucessivamente si è provveduto ad assistere il personale della Polizia Stradale per i rilievi dell’incidente. L’autostrada risulta ancora chiusa in direzione nord.