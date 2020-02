Sanremo (Imperia) – Serata di duetti questa sera per il terzo appuntamenti della settantesima edizione del Festival di Sanremo.

Sul palco del Teatro Ariston si esibiranno tutti e 24 i big in gara, accompagnati da altri artisti.

Questo l’ordine di uscita per questa sera.

Michele Zarrillo con Fausto Leali canteranno Deborah; Junior Cally con i Viito reinterpreteranno Vado al massimo; Marco Masini e Arisa si esibiranno in Vacanze Romane; Riki e Ana Mena canteranno L’Edera mentre Raphael Gualazzi sarà accompagnato sul palco da Simona Molinari per interpretare E se domani.

Anastasio canterà Spalle al muro insieme alla Pfm mentre Levante, con Francesca Michielin e Maria Antonietta reinterpreterà Si può dare di più; ancora, Alberto Urso accompagnato da Ornella Vanoni canterà La voce del silenzio ed Elodie con Aeham Ahmad si esibiranno in Adesso Tu.

Dardust e La rappresentante di lista accompagneranno Rancore con Luce mentre i Pinguini Tattici Nucleari proporranno un medley dei brani che hanno fatto la storia del festival.

Enrico Nigiotti canterà Ti regalerò una rosa con il suo autore, Simone Cristicchi; Giordana Angi sarà accompagnata da Solis String Quartet si esibirà con La nevicata del ’56; Le Vibrazioni porteranno sul palco i Canova per Un’emozione da poco, brano portato al successo da Anna Oxa.

Diodato sarà accompagnato da Nina Zilli per 24mila baci; Tosca con Silvia Perez Cruz canterà Piazza Grande mentre Rita Pavone sarà accompagnata da un veterano del palco dell’Ariston, Amedeo Minghi, e reinterpreteranno 1950.

Achille Lauro e Annalisa canteranno Gli uomini non cambiano; Bugo e Morgano canteranno Canzone per te; Irene Grandi interpreterà La musica è finita con Bobo Rondelli mentre Pier Pelù canterà Cuore Matto.

Paolo Jannacci porterà sul palco Francesco Mandelli e Daniele Moretto per Se me lo dicevi prima; attesissime Elettra Lamborghini e Myss Keta con Non succederà più prima del gran finale affidato a Francesco Gabbani, per ora in testa alla classifica della giuria demoscopica, con L’italiano.