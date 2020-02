Genova – Le previsioni del tempo annunciano raffiche di vento sono a 60 km/h per la giornata di domani e mettono “in forse” le operazioni di sollevamento e varo della prima delle campate da 100 metri del nuovo Ponte per Genova.

Un nuovo intoppo per il cantiere che sta costruendo a ritmo frenetico il nuovo Ponte per Genova che sostituirà il ponte Morandi crollato uccidendo 43 persone.

Le operazioni per il sollevamento dell’enorme pezzo del ponte, della lunghezza di 100 metri e del peso di oltre 1200 tonnellate, potrebbero diventare molto complesse e forse pericolose se il vento andasse oltre il livello di sicurezza che questo genere di operazioni complesse e delicate necessitano.

A mettere in dubbio l’avvio dell’operazione, prevista per domani, è proprio il vento di burrasca che viene annunciato per oggi e per domani sulla Liguria.

Le raffiche di vento ad oltre 60 km/h potrebbero infatti mettere a rischio la delicata operazione e i tecnici stanno valutando l’ipotesi di uno slittamento per non mettere a repentaglio la sicurezza degli operai che lavorano nel cantiere.

L’enorme troncone metallico del ponte verrebbe infatti sollevato con speciali gru sino ad una altezza di oltre 40 metri e con un movimento millimetrico andrebbe sistemato sulle pile 8 e 9.

Passaggi delicatissimi che possono essere messi in difficoltà dal vento che agisce su un troncone in acciaio di 100 metri lineari.

Nelle prossime ore la decisione del team che coordina le operazioni per la costruzione del nuovo ponte.