Genova -61 pacchetti di sigarette di contrabbando sono stati sequestrati dagli agenti della Guardia di Finanza di Genova nel centro storico cittadino.

Le “bionde”, sprovviste del bollino dei monopoli, erano di due naviganti imbarcati su un traghetto che fa la spola tra Genova e la Tunisia, in quel momento al porto, ed erano intenzionati a venderle a un terzo uomo per 90 euro.

I due, con indosso tute da meccanici, si aggiravano nella zona tra via Gramsci e via delle Fontane.

Il loro atteggiamento ha attirato l’attenzione degli agetni del I Distretto impegnati in un pattugliamento in borghese contro gli atti predatori in zona.

Gli agenti hanno seguito i due uomini, marittimi tunisini, e li hanno visti incontrarsi con un terzo uomo, un connazionale, e con lui dirigersi verso l’auto, parcheggiata regolarmente proprio in via Gramsci.

Una volta in auto, i due marittimi hanno fatto vedere i 61 pacchetti di sigarette di una nota marca, verosimilmente quelli distribuiti a bordo al personale, com’è tradizione sulle navi.

I due, probabilmente, hanno scelto di non fumarle e di venderle al connazionale una volta sbarcati a Genova.

Gli agenti della Locale hanno alelrtato la Guardia di Finanza che ha provveuto al sequestro amministrativo.

Tutti i soggetti si trovavano sul territorio italiano con regolare permesso di soggiorno: l’acquirente è residente in Italia mentre i marittimi, in quanto tali, con regolare registrazione di sbarco temporaneo dalla nave sulla quale lavorano.