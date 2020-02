Genova – Ancora un contrattempo per il previsto posizionamento della prima campata da 100 metri del nuovo Ponte per Genova. Dopo il vento di burrasca che ha fatto slittare le operazioni da ieri a oggi, un nuovo contrattempo rischia di far perdere ore preziose alla “tabella di marcia” già piuttosto tesa, si tratta di un errore di calcolo nella realizzazione della trave che andrà sollevata e che, grazie alle misurazioni millimetriche fatte con speciali attrezzature, si è scoperto essere qualche centimetro più lunga del previsto.

Prima di essere collegata alle enormi gru che solleveranno oltre 1000 tonnellate, la trave dovrà essere “tagliata” per la parte eccedente. Tecnicamente si chiama “riprofilatura” ed è comprensibile che una simile operazione, su un blocco di acciaio lungo 100 metri, non sia esattamente un’operazione semplice.

La trave verrà lavorata tra la notte e domani mattina e dovrebbe iniziare a salire nel pomeriggio di domani, mercoledì 12 febbraio.

Dal previsto intervento di lunedì 10, slitterebbe quindi di oltre 48 ore.