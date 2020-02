Savona – Ha approfittato della distrazione delle commesse per nascondere alcuni profumi e uscire dal negozio la 27enne denunciata per il reato di furto dai Carabinieri.

E’ accaduto ieri sera in un negozio di Savona.

La donna, italiana e residente nella provincia di Torino, è entrata in una profumeria insieme al figlioletto di un mese e ha nascosto alcune boccette di profumo all’interno di una borsa appositamente schermata per passare gli allarmi del negozio prima di uscire, facendo finta di niente.

Il suo gesto non è passato inosservato al titolare dell’esercizio commericale che ha avvisato le forze dell’ordine.

La 27enne è stata fermata dai Carabinieri a poca distanza; all’interno della borsa i profumi appena rubati.

I miliitari l’hanno quondi accompagnata in caserma per procedere alla denuncia per furto.