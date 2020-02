Savona – Due persone sono rimaste ferite nello scontro frontale che si è verificato questa mattina sull’Aurelia, a Savona.

Intorno alle 7.00, due auto che procedevano in direzione opposta, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate.

Immediato l’arrivo sul posto dei sanitari del 118 che hanno soccorso i due conducenti delle vetture e li hanno trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale di Savona dove sono arrivati in codice giallo.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia Locale per regolare il traffico e per compiere i rilievi del caso per poter ricostruire la dinamica del sinistro.