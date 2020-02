Genova – E’ ripreso questa mattina all’alba, dopo il nuovo slittamento delle operazioni di varo, il lavoro nel cantiere per il varo della campata da 100 metri del nuovo Ponte per Genova. Operazioni che sono state nuovamente interrotte con il buio e che avrebbero dovuto essere completate – secondo il cronoprogramma – già nella serata di lunedì.

Un nuovo considerevole ritardo che potrebbe far slittare ancora le date previste per la consegna.

Certamente ci si è messa di mezzo la “sfortuna”visto che prima il forte vento e poi un errore nel calcolo delle lunghezze hanno causato un effetto domino che ha portato ad iniziare troppo tardi, ieri pomeriggio, le operazioni di sollevamento dell’enorme trave da 100 metri che unirà le pile 8 e 9 e che con il peso record di oltre 1000 tonnellate non è certo un oggetto da manovrare senza la necessaria cautela e sicurezza.