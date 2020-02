Genova – Saranno in funzione da domani, sabato 15 febbraio, i nuovi “pass” visitatore per il pronto soccorso dell’Ospedale San Martino.

Si tratta di etichette adesive, assegnate ai visitatori, che consentiranno di regolamentare l’ingresso in struttura in modo da garantire all’utenza una migliore fruizione dell’area e saranno distribuiti dal triage e dalle hostess.

Sulle etichette sarà scritto, in maniera evidente, “visitatore” e saranno consegnate in fase di registrazione, dall’infermiere del triage a un solo accompagnatore per utente.

Ciascun paziente, quindi, potrà essere seguito da un solo accompagnatore per volta.

Su ogni etichetta saranno indicate le ultime tre cifre di registrazione dell’accesso in Pronto Soccorso, in modo da garantire, oltre alla privacy, l’univocità del legame paziente-accompagnatore.

Per gli utenti che si recheranno invece al Pronto Soccorso per eseguire esami radiologici in regime di CUP, il “pass” verrà consegnato all’ingresso, dal personale del servizio di portineria/accoglienza (hostess) e riporterà la scritta CUP.

Rimane invariato e garantito, nel rispetto degli orari di visita, l’accesso all’area degenza, situata al primo piano, raggiungibile tramite percorsi esterni all’area del Pronto Soccorso, debitamente segnalati.