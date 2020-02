Genova – E’ stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Galliera il ciclista travolto da un taxi nella notte.

L’incidente è avvenuto poco dopo l’1,30 in via Degola, nel quartiere genovese di Sampierdarena.

Per cause ancora da ricostruire, taxi e bicicletta si sono urtati e ad avere la peggio è stato il ciclista che è caduto rovinosamente a terra.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 e l’uomo è stato soccorso e stabilizzato e poi trasferito velocemente al pronto soccorso dell’ospedale Galliera in codice rosso.

La polizia locale è intervenuta per raccogliere gli elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.