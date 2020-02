Genova – Ancora proteste all’asilo Maddalena, in via Lomellini, nel pieno del centro storico genovese, per il freddo e per il guasto ai caloriferi che hanno smesso nuovamente di funzionare venerdì scorso e ancora non sono ripartiti.

Genitori infuriati e lavoratori alle prese con aule con temperature invernali e decisamente poco salutari per bambini così piccoli.

I genitori chiedono al sindaco Marco Bucci e all’assessore Pietro Piciocchi di provvedere finalmente in modo definitivo e si domandano se i loro figli sono bambini di serie B visto che i problemi all’impianto di riscaldamento sono presenti ormai da mesi.

Le proteste riguardano anche l’ascensore, che è funzionante ma utilizzato da una ditta che sta facendo lavori.

I genitori chiedono che possa essere utilizzato da mamme incinta, nonni affaticati e persone con limitate capacità di deambulazione.