Albenga (Savona) – Grave incidente, questa mattina, poco prima dell’alba, vicino al locale ospedale.

Una donna alla guida di una vettura ha improvvisamente perso il controllo del mezzo per cause ancora in via di accertamento ed è finita contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e della polizia locale e la giovane è stata trasferita d’urgenza in ospedale dove i medici le hanno attribuito il codice giallo.

In corso i rilievi per stabilire con certezza la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.