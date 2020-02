Genova – Il cantiere per la realizzazione del primo punto vendita di Esselunga in Liguria è pronto a partire e a giorni gli operai inizieranno a lavorare per trasformare l’ex concessionaria auto di via Piave nel primo supermercato genovese del celebre marchio.

Un’attesa che durerà, salvo imprevisti, sino a fine 2020 poiché l’iter burocratico iniziale è stato più lungo del previsto.

Entro l’inizio del 2021, quindi, anche Genova, dopo La Spezia, potrà contare su un punto vendita a marchio Esselunga che potrà confermare o meno la sua politica di prezzi molto convenienti.

In via Piave, ad Albaro, ci saranno 1495 metri quadri di superficie di vendita ma anche bar e un punto ristorazione.

Qualche “perplessità” da parte dei residenti della zona, riguarda la questione viabilità e si teme che un grosso afflusso di autovetture possa creare qualche disagio in una zona dove, normalmente, regna la tranquillità.