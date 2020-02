Genova – Il ponte elicoidale che portava al ponte Morandi e che collegherà il nuovo Ponte per Genova, dovrà essere sottoposto ad importanti lavori di rinforzo prima di poter essere nuovamente utilizzato. A confermare le ipotesi più negative sullo stato di salute del ponte elicoidale, costruito nello stesso periodo del ponte Morandi e su progetto dello stesso ideatore, l’ispettore inviato dal Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti che sta verificando alcuni tratti delle autostrade della Liguria per verificarne la sicurezza.

Secondo le verifiche, infatti, l’elicoidale presenterebbe un grado di ammaloramento e degrado definito “importante” e, sempre secondo la relazione, se il nuovo ponte fosse già percorribile, non potrebbe essere utilizzato.

Scatta dunque una nuova corsa contro il tempo per poter riaprire il traffico sul nuovo ponte in costruzione e sul ponte elicoidale che dovrà subire importanti lavori di manutenzione.

Una nuova “tegola” sul cronoprogramma indicato più volte.