Alta pressione sempre protagonista sulla scena italiana. Sulla Liguria bel tempo a parte un temporaneo aumento della nuvolosità bassa nella giornata di venerdì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Giovedì 20 febbraio 2020

Su tutta la regione prevalenti condizioni di bel tempo. Da segnalare il transito di velature o nubi alte sul settore centro-orientale al mattino ed un lieve aumento della nuvolosità bassa lungo le coste del ponente in serata, senza fenomeni.

Venti da deboli a moderati dai quadranti meridionali.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature: In calo le minime, stazionarie le massime

Costa: min +6/10°C, max: +14/17°C

Interno: min -2/+3°C, max: +11/+14°C.

Venerdì 21 febbraio 2020

Nubi basse ed irregolari su gran parte della regione, senza piogge. Belle schiarite su Imperiese, Alpi Liguri e versanti padani in genere. In serata attenuazione della nuvolosità e schiarite maggiormente convinte anche lungo le coste.

Venti deboli meridionali.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature stazionarie o in lieve aumento le minime.

Sabato 22 febbraio 2020

Bel tempo ovunque a parte nubi di poco conto e senza conseguenze. Rotazione temporanea dei venti da nord, temperature miti di giorno.