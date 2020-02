Venezia – Si registra nel Veneto il primo decesso per coronavirus in Italia. Si tratta di un anziano di 77 anni risultato positivo all’infezione assieme ad un altro cittadino di Vò Euganeo a sud ovest di Padova.

A destare preoccupazione il fatto che i due contagiati del Veneto, uno dei quali deceduto, non sarebbero pazienti “tipo” e non risultano contatti con la Cina o con altri Paesi colpiti dall’epidemia.

La prima vittima del contagio da coronavirus in Italia era ricoverata a Monselice.

Intanto sale a 15 il numero dei contagiati registrati in Lombardia dove un 38enne del lodigiano ha contatto il virus trasferendolo poi alla moglie incinta e ad alcuni amici e conoscenti.